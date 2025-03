Groenlandia, la frase di Rutte a Trump scatena l'inferno: la Danimarca ora ha paura

14 marzo 2025 a

La Danimarca non ha "nulla a che fare" con la Groenlandia, perché "una barca è sbarcata lì 200 anni fa o qualcosa del genere, e loro dicono di avere dei diritti su di essa?": Donald Trump lo ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale prima dell'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte, riferendosi alla sua intenzione di annettere l'isola. "Abbiamo trattato con la Danimarca, abbiamo trattato con la Groenlandia e dobbiamo farlo", ha poi sottilineato in maniera risoluta il presidente americano. Secondo il tycoon, inoltre, la vittoria dei nazionalisti di Naleraq sull'isola "è stata una buona elezione per noi". Il capo della Casa Bianca ha poi annunciato che gli Stati Uniti "ordineranno" 48 rompighiaccio e che sarà necessario "trovare un accordo su questo punto e la Danimarca non è in grado di offrire protezione".

Quando Trump si è rivolto a Rutte dicendo di "essere seduto con l'uomo che potrebbe essere molto cruciale" nell'annessione della Groenlandia. il segretario generale della Nato ha risposto in modo diplomatico: "Non voglio coinvolgere la Nato in questo". "Sai Mark, abbiamo bisogno di sicurezza internazionale, abbiamo un sacco dei nostri favoriti giocatori che navigano intorno alla costa e dobbiamo essere attenti", ha insistito il tycoon, riferendosi all'aumento dell'interesse di Cina e Russia per la regione artica. Ma Rutte ancora una volta, con un sorriso imbarazzato, ha detto voler rimanere "fuori dalla discussione".

Nonostante la diplomazia, la Danimarca non ha gradito la reazione di Rutte nello Studio Ovale: "Non apprezziamo il fatto che il segretario generale della Nato scherzi con Trump sulla Groenlandia in questo modo. Questo significherebbe una guerra tra due Paesi Nato", ha affermato Rasmus Jarlov, presidente della commissione Difesa della Danimarca. Aggiungendo poi che "la Groenlandia ha appena votato contro un'immediata indipendenza dalla Danimarca e non vorrà mai essere americana". Dello stesso tenore il commento del ministro degli Esteri, Lars Lokke Rasmussen: "La Groenlandia non è aperta all'annessione da parte degli Usa sia in termini di trattato Nato, Carta delle Nazioni Unite o diritto internazionale".