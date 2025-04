Mosca, scaduto ordine di tregua: si scatena l'inferno

È scaduto l’ordine del presidente russo Vladimir Putin di non colpire infrastrutture energetiche ucraine. L’ordine entrato in vigore il 18 marzo, dietro su mediazione americana, aveva una durata prevista di 30 giorni. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Il mese è scaduto. A partire da questo momento, non ci sono state altre istruzioni dal comandante supremo in capo, il presidente Putin", ha affermato Peskov.

E proprio dagli Stati Uniti arrivano sviluppi sulle trattative per la tregua. Se da Mosca non arriveranno "presto" segnali chiari che mostrino la volontà di negoziare la pace in Ucraina "andremo avanti e basta". Lo ha chiarito ai giornalisti il Segretario di Stato americano, Marco Rubio. Rubio, affermando che la Casa Bianca era consapevole che il dossier non sarebbe stato semplice, ha aggiunto: "Dobbiamo stabilire molto rapidamente - e parlo in termini di giorni - se ciò è fattibile o meno", avvertendo che "se ciò non accadrà, allora andremo avanti e basta". "Non continueremo con questa impresa per settimane e mesi" perché gli Stati Uniti hanno "altre priorità su cui concentrarsi".