Gli Usa si sfilano dall'Ucraina? Trump fa sul serio: il precedente-Afghanistan

O si fa la pace o si “va avanti”. Le frasi pronunciate ieri da Donald Trump e dal segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbero tranquillamente rappresentare un punto di svolta nella guerra russo-ucraina, anche se la Casa Bianca è stata volutamente vaga sui dettagli. Una cosa, tuttavia, si può tranquillamente dare per assodata: non si tratta di un bluff. Gli Stati Uniti si sono ritirati dall’Afghanistan, dove il coinvolgimento sul territorio era ben diverso, lasciando il paese in mano ai talebani, con immagini che resteranno nella storia (in particolare quegli uomini attaccati alla struttura esterna dell’ultimo aereo in partenza da Kabul pur di sfuggire agli estremisti islamici). In Ucraina, invece, tutto sommato basterebbe smettere di pagare. Ovviamente resta da capire quel che accadrebbe dal giorno successivo.

Come noto, sulle cifre degli aiuti a Kiev è in corso una disputa tra i leader occidentali, ma qualche certezza ce l’abbiamo: secondo i dati del Kiel Institute, tra febbraio 2022 e la fine del 2024 gli Stati Uniti hanno speso 64 miliardi di euro per il sostegno militare all’Ucraina, mentre l’intera Europa, compresi Regno Unito e Norvegia, ha contribuito con quasi 62 miliardi di euro. E come Libero ha spesso fatto notare, il “peso” di questi aiuti non è uguale. Bisogna vedere da dove arrivano le armi, in particolare quelle più moderne. Il ministero della Difesa di Kiev sostiene che il 20% del materiale bellico usato al fronte arrivi da oltreoceano (dall’Europa il 25% e il resto dall’Ucraina stessa), ma esistono alcuni “campi” nei quali Washington è semplicemente insostituibile.