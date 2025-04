Ucraina, ecco "l'offerta finale" di Trump per un accordo con la Russia

E' attesa per oggi la risposta dell’Ucraina a una proposta di pace americana per la fine della guerra con la Russia. Secondo quanto riferito da Axios, il piano sarebbe stato presentato la scorsa settimana a Parigi come l’"offerta finale" della Casa Bianca. Si tratta di un documento di una sola pagina che delinea una possibile via d’uscita dal conflitto. In particolare, sono previste delle concessioni che però il governo di Volodymyr Zelensky finora non ha mai preso in considerazione.

Entrando nel dettaglio della proposta statunitense, come riferito da fonti vicine ai protagonisti dei colloqui, è previsto che gli Stati Uniti riconoscano ufficialmente la Crimea come parte della Russia, accettando implicitamente il controllo di Mosca su diverse aree del Donbass e altri territori occupati dopo l’invasione del 2022, inclusi Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Inoltre, verrebbero revocate tutte le sanzioni imposte dal 2014. In cambio, a Kiev verrebbe garantita la possibilità di un futuro ingresso nell’Unione Europea, ma non nella Nato.