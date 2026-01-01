Amsterdam, fiamme distruggono una chiesa in centro. Crolla il campanile

Nella notte di Capodanno 2026, un violento incendio ha distrutto la Vondelkerk, storica chiesa neogotica di Amsterdam progettata da P.J.H. Cuypers (architetto anche del Rijksmuseum e della Stazione Centrale). Il rogo è divampato intorno alle 00:50 del 1° gennaio, partendo dalla torre e propagandosi rapidamente.

Le fiamme hanno bucato il tetto, generando una pioggia di scintille e frammenti incandescenti che ha minacciato le abitazioni vicine. Per precauzione, le autorità hanno evacuato decine di case circostanti, chiuso l’area con transenne e lanciato un alert NL-Alert invitando i residenti a tenere chiuse porte e finestre per il fumo tossico e a non intasare le linee di emergenza.

I vigili del fuoco, coordinati dalla “regione di sicurezza” Amsterdam-Amstelland, hanno dichiarato l’edificio “non più salvabile”, concentrandosi sul contenimento delle fiamme e sulla protezione delle zone residenziali. Hanno utilizzato acqua anche da una vasca del vicino Vondelpark e ricevuto supporto da un mezzo scala della marina.

Durante l’intervento, parti della sommità sono crollate, seguite dal collasso totale della torre.La sindaca Femke Halsema, accorsa sul posto, ha definito l’incendio “terribile” e particolarmente doloroso per i residenti. Fortunatamente non si registrano feriti.La Vondelkerk, situata in Vondelstraat (Amsterdam-West) ai margini del Vondelpark, è un Rijksmonument nazionale. La torre attuale risale al 1906, dopo un precedente incendio nel 1904. All’interno ospitava un organo ottocentesco e preziose vetrate.Le cause del rogo sono ancora da accertare.