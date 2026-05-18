Jannik Sinner spiazzante sulla mamma: "Già è tanto che è rimasta"

Sul Centrale erano presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la famiglia del tennista, con la madre Siglinde e il padre Hanspeter in tribuna. Una presenza che Sinner sottolinea nel dopo partita, tra emozione e sorrisi. Il campione azzurro racconta anche un dettaglio legato alla madre durante la finale, inquadrata spesso con le mani sul volto. Ospite in collegamento da Fazio a “Che Tempo Che Fa” sul Nove dopo la partita, Sinner commenta così: “Il problema è che io lo vedevo dal campo, è difficile. È già tanto che è rimasta lì”, riferendosi alla tensione con cui Siglinde ha vissuto il match dalla tribuna, tra reazioni e momenti di forte partecipazione emotiva. Nel corso delle interviste, il numero uno del mondo si sofferma anche sull’atmosfera del Centrale e sulla presenza delle istituzioni.

Il riferimento al presidente Mattarella torna nelle sue parole come elemento di emozione e rispetto per il contesto della finale romana: “Lui è simpaticissimo. Poi non sono partito con il piede giusto un po' di tempo fa - ha detto con un sorriso l'azzurro - però ecco, ero e sono ancora sempre emozionato e quindi scambiare due parole anche con lui è stato incredibile. Poi gli piace lo sport ed è la cosa più bella. Lui è già venuto l'anno scorso ed è una cosa che ci fa molto piacere". Il successo al Foro Italico rappresenta anche un risultato storico per il tennis italiano, con il pubblico che ha accompagnato ogni partita del percorso del campione altoatesino fino al titolo finale. Sinner lascia Roma con un altro trofeo e con la conferma del suo ruolo centrale nel tennis mondiale, in una stagione che lo vede ora dritto verso qualche giorno di riposo, prima dell’assalto al Roland Garros.