Ruud "sfotte" l'Italia dopo la finale con Sinner: "Complimenti, ma..."

Clima disteso al termine della finale degli Internazionali d'Italia che ha visto trionfare Jannik Sinner sul norvegese Casper Ruud, con un doppio 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Nelle tradizionali interviste sul palco allestito in mezzo al campo c'è stato spazio anche per qualche battuta.
Per primo ha parlato il norvegese che, dopo i consueti complimenti all'avversario e al suo team, si è congratulato anche con tutto il movimento tennistico italiano: "Complimenti alla Federazione per il lavoro che sta facendo, non solo per i risultati di Jannik. Ci sono tanti tennisti nelle prime posizioni del ranking".
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Poi il simpatico 'sfottò': "Nel calcio la situazione è diversa… - ha detto Ruud suscitando le risate del pubblico presente - scusate, ma quando la Norvegia batte l'Italia…".
Una piccola rivincita per il tennista norvegese, che naturalmente faceva riferimento alla doppia sfida vinta dalla sua nazionale contro gli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali che ha permesso alla Norvegia di strappare il pass per la competizione, spedendo l'Italia al playoff poi perso con la Bosnia Erzegovina.
Ruud ha poi dedicato un pensiero personale alla finale appena disputata e al suo futuro nel torneo: "Un pensiero alla mia famiglia che è qui. Mi piacerebbe vincere un giorno questo torneo".