Ruud "sfotte" l'Italia dopo la finale con Sinner: "Complimenti, ma..."

Clima disteso al termine della finale degli Internazionali d'Italia che ha visto trionfare Jannik Sinner sul norvegese Casper Ruud, con un doppio 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Nelle tradizionali interviste sul palco allestito in mezzo al campo c'è stato spazio anche per qualche battuta.

Per primo ha parlato il norvegese che, dopo i consueti complimenti all'avversario e al suo team, si è congratulato anche con tutto il movimento tennistico italiano: "Complimenti alla Federazione per il lavoro che sta facendo, non solo per i risultati di Jannik. Ci sono tanti tennisti nelle prime posizioni del ranking".