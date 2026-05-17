Pd, ecco chi spunta alla festa a Correggio

Inizia l'estate e il Pd festeggia con la festa Correggio Democratica. La manifestazione è organizzata dai dem con serate musicali e danzanti, libreria, parco giochi e spazio bimbi, mercato dell’artigianato, dibattiti, bar e ristoranti. E tra gli ospiti spuntano anche noti cantanti. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, la rassegna ’Parole Rock’ ha già una prima scaletta provvisoria, con importanti nomi dello spettacolo e della politica.

"Il 3 luglio - si legge - in scena il giornalista Gad Lerner e Cisco (ex voce dei Modena City Rambler), domenica 5 luglio attesi la cantautrice Fiorella Mannoia con l’ex parlamentare Pier Luigi Bersani, che intervengono sul tema ’Il ritmo delle idee’, il 6 luglio si parlerà di sanità con Rosy Bindi. Il 7 luglio il tema ’Musica, cultura e politica’ con Gianni Cuperlo, Mauro Pagani e Gino Castaldo".