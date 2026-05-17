Pd, ecco chi spunta alla festa a Correggio

Inizia l'estate e il Pd festeggia con la festa Correggio Democratica. La manifestazione è organizzata dai dem con serate musicali e danzanti, libreria, parco giochi e spazio bimbi, mercato dell’artigianato, dibattiti, bar e ristoranti. E tra gli ospiti spuntano anche noti cantanti. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, la rassegna ’Parole Rock’ ha già una prima scaletta provvisoria, con importanti nomi dello spettacolo e della politica.
"Il 3 luglio - si legge - in scena il giornalista Gad Lerner e Cisco (ex voce dei Modena City Rambler), domenica 5 luglio attesi la cantautrice Fiorella Mannoia con l’ex parlamentare Pier Luigi Bersani, che intervengono sul tema ’Il ritmo delle idee’, il 6 luglio si parlerà di sanità con Rosy Bindi. Il 7 luglio il tema ’Musica, cultura e politica’ con Gianni Cuperlo, Mauro Pagani e Gino Castaldo".
Primo maggio, il concertone. "Partigiano" diventa "essere umano": si scatena la polemica (inutile) su Bella CiaoCome ogni anno, nel corso del Primo maggio - festa dei lavoratori celebrata in tutta Italia - va in scena il classico co...
Finita qui? Niente affatto. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, il 12 luglio, alle 21,30, ci dovrebbe essere Luciano Ligabue. Con lui, sul palco, il giornalista Andrea Scanzi, per presentare l’edizione aggiornata del suo libro "Fuori e dentro il borgo". "Se penso alla nostra Festa Democratica - commenta il segretario dem, Marco Moscardini -, il sentimento prevalente è la gratitudine per tutti i nostri volontari, che la sostengono e la rendono possibile. Abbiamo attraversato anni difficilissimi, ma, con orgoglio, possiamo rivendicare di aver sostenuto una 'passione' che oggi, grazie a tanti giovani, ci permette di rilanciare questo appuntamento con una forza rinnovata. Abbiamo voluto riprendere quel connubio storico, quasi genetico per noi correggesi, tra rock, musica e impegno, con uno slancio particolare, alimentato dalla recente affermazione al referendum. Un successo ci ha detto una cosa chiara: c’è una grande voglia di partecipare. La Festa, così, è il nostro laboratorio e la nostra casa, dove c’è posto per tutti quelli che credono che, nonostante tutto, valga ancora la pena di impegnarsi insieme".