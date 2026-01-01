Crans-Montana, esplosione in un bar di una stazione sciistica di lusso: decine di morti e feriti

La polizia cantonale, attraverso il portavoce Gaetan Lathion, ha confermato "diversi morti e diversi feriti", vi sarebbero circa 40 morti e 100 feriti a causa dell'incendio. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Lo spiega la Farnesina in una nota. È stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi, le Regent di Crans-Montana. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani non esclude la presenza di italiani tra le vittime o nel locale. "Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Cras-Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con quale sono in costante contatto", ha fatto sapere. "In azione anche la Protezione civile della Val d'Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda", ha aggiunto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.