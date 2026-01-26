Crans-Montana, Jessica Moretti rivela: "Perché ho cancellato tutto dopo la strage"

"E' vero che e' scappata con la cassa quando e' scoppiato l'incendio al Constellation?". "Assolutamente no". Nell'interrogatorio del 21 gennaio, Jessica Maric ha smentito la notizia trapelata su alcuni media della sua fuga con l'incasso della serata mentre nel locale morivano 40 persone. "Come si e' sentita quando ha letto la notizia due settimane fa?". È la domanda dei pm nei verbali riportati dall'Agi contenuti negli ultimi documenti depositati alle parti.

"All'inizio, ho pensato che fosse solo un'altra fake news. Pensavo che nessuno ci avrebbe creduto. Ma quando ho visto la portata di questa calunnia, sono rimasta profondamente ferita. Ma mi sono detta che non era nulla in confronto al dolore delle famiglie delle vittime. L'ho accettato. Ho scelto di rimanere in silenzio per umilta', rispetto e per permettere a tutte le persone colpite di elaborare il lutto.