Crans-Montana, Jessica Moretti rivela: "Perché ho cancellato tutto dopo la strage"

"E' vero che e' scappata con la cassa quando e' scoppiato l'incendio al Constellation?". "Assolutamente no". Nell'interrogatorio del 21 gennaio, Jessica Maric ha smentito la notizia trapelata su alcuni media della sua fuga con l'incasso della serata mentre nel locale morivano 40 persone. "Come si e' sentita quando ha letto la notizia due settimane fa?". È la domanda dei pm nei verbali riportati dall'Agi contenuti negli ultimi documenti depositati alle parti.
"All'inizio, ho pensato che fosse solo un'altra fake news. Pensavo che nessuno ci avrebbe creduto. Ma quando ho visto la portata di questa calunnia, sono rimasta profondamente ferita. Ma mi sono detta che non era nulla in confronto al dolore delle famiglie delle vittime. L'ho accettato. Ho scelto di rimanere in silenzio per umilta', rispetto e per permettere a tutte le persone colpite di elaborare il lutto.
"E' vero che ha cancellato dei dati dagli account social del Constellation, come Facebook e Instagram, come e' stato affermato?" domandano ancora gli inquirenti. "No, non ho cancellato alcun dato. Ho solo disattivato account che possono essere riattivati in qualsiasi momento. Metto tutto a disposizione delle indagini. Era una questione di rispetto. Quando sono rimasta a casa ed ero sotto shock, il mio primo pensiero e' andato alle vittime e non volevo che sui nostri social media comparissero foto della festa. C'erano anche foto di Cyane (la dipendente morta, ndr)".