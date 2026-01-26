Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Crans-Montana, lo scoop di Mattino 5: la porta e quel dettaglio inquietante

lunedì 26 gennaio 2026
Crans-Montana, lo scoop di Mattino 5: la porta e quel dettaglio inquietante

2' di lettura

Spuntano nuovi dettagli sulla strage di Crans-Montana. Scoperte che fanno traballare sempre più la versione dei Moretti, titolari del Constellation. Una tra questi è quella sulla porta di sicurezza che - la notte di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone - era chiusa a chiave. A mostrarla sono le telecamere di Mattino Cinque. Qui l'inviato Davide Loreti mostra gli esterni della struttura. I suoi vetri in plexiglass avrebbero impedito la fuga ai ragazzi, anche a causa del calore.

Crans-Montana, spunta uno scomodo dossier: "Nel 2024..."

Non sarebbe stato il primo incendio a Le Constellation, il locale di Crans-Montana che ha preso fuoco causando la morte ...

 Entrando nella struttura poi, "l'odore si fa più acre, si sente l'odore dell'incendio. Si sente ancora adesso a tre settimane da quando è avvenuto". Ecco allora che viene mostrata la famosa porta di servizio. "Una porta molto resistente - commenta mostrando come è strutturata -. Neanche con un tavolino si sarebbe potuta sfondare. L'interno è ancora completamente annerito". 

Crans, sveglia alle 4.30, famiglia e ufficio: ecco chi è la pm nella bufera

Nome e cognome: Béatrice Pilloud. Professione: procuratrice generale del Vallese. Compito: fare luce sulla strage...

Stando ai media, l'uscita di emergenza risultava chiusa a chiave. Lo riporta il quotidiano svizzero in lingua tedesca Neue Zurcher Zeitung (Nzz). Secondo il giornale, la porta al piano terra del bar, nella località alpina di Crans-Montana, avrebbe dovuto consentire l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza, ma era chiusa al momento del rogo. L'Nzz evidenzia che negli atti relativi al permesso edilizio rilasciato nel 2015 per la realizzazione di una veranda in vetro davanti all'ingresso principale, era indicata anche una porta sul lato ovest dell'edificio, che doveva essere segnalata come uscita di emergenza, come condizione per l'approvazione del progetto. Durante l'interrogatorio, tuttavia, il titolare dell'attività, Jacques Moretti, avrebbe definito quella porta una "porta di servizio". 

tag
crans-montana
mattino 5

Lo scontro politico Crans-Montana, la mossa di Giorgia Meloni: "Team investigativo comune"

Scoperta sconvolgente Crans-Montana, spunta uno scomodo dossier: "Nel 2024..."

Il ritratto Crans, sveglia alle 4.30, famiglia e ufficio: ecco chi è la pm nella bufera

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, la mossa di Giorgia Meloni: "Team investigativo comune"

Crans-Montana, la mossa di Giorgia Meloni: "Team investigativo comune"

Claudia Osmetti
Crans-Montana, spunta uno scomodo dossier: "Nel 2024..."

Crans-Montana, spunta uno scomodo dossier: "Nel 2024..."

Marion Maréchal: "La Francia si rialza con una coalizione di destra all'italiana"

Marion Maréchal: "La Francia si rialza con una coalizione di destra all'italiana"

Mauro Zanon
Crans, sveglia alle 4.30, famiglia e ufficio: ecco chi è la pm nella bufera

Crans, sveglia alle 4.30, famiglia e ufficio: ecco chi è la pm nella bufera

Massimo Sanvito