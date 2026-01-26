Crans-Montana, lo scoop di Mattino 5: la porta e quel dettaglio inquietante

Spuntano nuovi dettagli sulla strage di Crans-Montana. Scoperte che fanno traballare sempre più la versione dei Moretti, titolari del Constellation. Una tra questi è quella sulla porta di sicurezza che - la notte di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone - era chiusa a chiave. A mostrarla sono le telecamere di Mattino Cinque. Qui l'inviato Davide Loreti mostra gli esterni della struttura. I suoi vetri in plexiglass avrebbero impedito la fuga ai ragazzi, anche a causa del calore.

Entrando nella struttura poi, "l'odore si fa più acre, si sente l'odore dell'incendio. Si sente ancora adesso a tre settimane da quando è avvenuto". Ecco allora che viene mostrata la famosa porta di servizio. "Una porta molto resistente - commenta mostrando come è strutturata -. Neanche con un tavolino si sarebbe potuta sfondare. L'interno è ancora completamente annerito".

