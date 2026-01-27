Crans-Montana, spunta l'audio di Moretti: "Dimmi se la schiuma cade"

Emergono nuovi e inquietanti dettagli sulla strage di Crans-Montana. Ora, in merito ai pannelli che hanno preso fuoco scatenando l'incendio nel locale Le Constellation e causando la morte di 40 persone, spunta anche un audio. "Sì Gaétan, prova a toglierne una e vedi se cade, perché ho usato una schiuma che non conosco... Fammi sapere se va bene. Dimmi se cade o no; se cade, purtroppo bisognerà lasciarle". Si tratta del contenuto del messaggio inviato da Jacques Moretti a un suo collaboratore, alle prese con la schiuma fonoassorbente che si stava staccando dal soffitto.

Dopo aver ricevuto nuovi messaggi e video da parte di Gaëtan, il proprietario del locale finirà poi per rispondere con altri due messaggi vocali, acquisiti agli atti dell'indagine della procura di Sion: "Ok, allora ne rimetteremo, grazie" e "Sì, sembra niente male, togli pure le altre per favore". Ma non è tutto, a riprova della precarietà dei materiali anche due video, raccolti dall'avvocato Romain Jordan, legale di molte famiglie delle vittime, e consegnati agli inquirenti. Questi mostrano il tentativo del collaboratore di Moretti di far incollare i pannelli acustici al soffitto, sostenendoli con delle stecche da biliardo.