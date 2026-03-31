Libero logo
Ilaria Salis
Iran
Azzurri

Crans-Montana, beffa atroce: il testimone chiave ritratta tutto

di Roberto Tortoramartedì 31 marzo 2026
Crans-Montana, beffa atroce: il testimone chiave ritratta tutto

2' di lettura

Torna a far parlare il caso Crans-Montana, una strage di adolescenti che ha inaugurato nel peggiore dei modi il 2026. Nonostante video e testimonianze siano molteplici, adesso vacilla però quello che sembrava un punto fermo cruciale. Già, perché il testimone chiave fa marcia indietro e lascia gli investigatori con più dubbi di prima.

A parlare è l’albergatore Jean-Daniel Clivaz, uno che nei giorni successivi alla tragedia aveva raccontato ai media di aver avvertito del pericolo. Aveva detto ai media di aver parlato con il titolare del Le Constellation andato a fuoco, Jacques Moretti: "Gli avevo detto ‘fai attenzione a quello che fai, fai attenzione ai materiali che usi’. Lui mi aveva risposto con calma: ‘Non preoccuparti, sto prendendo tutte le precauzioni necessarie’".

Crans-Montana, clamorosa svolta: indagato il sindaco, accuse pesantissime

Svolta nell’inchiesta sul rogo del discobar Constellation a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno hanno perso ...

Una dichiarazione pesante, che chiamava in causa direttamente la sicurezza del locale. Ma davanti agli inquirenti, improvvisamente, cambia versione: “Schiuma pericolosa? Ero confuso”. Un dietrofront che non è solo una sfumatura. È un ribaltamento. Perché quella famosa schiuma fonoassorbente, indicata come possibile miccia della strage di Capodanno costata decine di vite, resta uno dei nodi centrali dell’inchiesta. E ora, con questa ritrattazione, tutto torna in discussione.

Crans-Montana, l'inchiesta arriva fino a Mark Zuckerberg

L’inchiesta sulla tragedia di Crans Montana arriva (pure) sulla scrivania dell’ufficio di Mark Zuckerberg. L...

Clivaz, che ai giornalisti aveva assicurato di aver messo in guardia i presenti, davanti ai magistrati non conferma: "Quando ho rilasciato quelle interviste ero confuso, ero agitato e non riuscivo a dormire". Niente certezze, solo esitazioni. E una giustificazione che suona quasi come un’ammissione: “Ero confuso”. In una vicenda già piena di ombre, testimonianze ballerine rischiano di complicare ulteriormente il quadro. Perché mentre si cerca di capire come sia potuto accadere un disastro del genere, ogni parola pesa come un macigno.

Crans-Montana, il tesoro dei Moretti: uno choc, cosa è stato sequestrato alla coppia

Squestrato il "tesoro" dei Moretti, un patrimonio da oltre mezzo milione di euro. Un nuovo capitolo nell&rsquo...

L’incendio del locale Le Constellation, nella notte di Capodanno, ha provocato la morte di 41 persone, tra cui 6 italiani, e 115 sono rimaste ferite. Ora, però, la sensazione è che il terreno sotto l’inchiesta sia tutt’altro che solido. Tra materiali sospetti, controlli mancati e responsabilità ancora tutte da chiarire, anche i testimoni iniziano a vacillare. E quando chi doveva chiarire finisce per confondere, la verità si allontana ancora di più.

tag
crans montana
le constellation
jacques moretti
jean daniel clivaz

Crans-Montana Crans-Montana, il tesoro dei Moretti: uno choc, cosa è stato sequestrato alla coppia

La strage di Capodanno Crans-Montana, l'inchiesta arriva fino a Mark Zuckerberg

Non solo oro Federica Brignone, il piano finanziario: investimenti, il suo clamoroso progetto

ti potrebbero interessare

Se per battere uno come Orbán ci vuole uno come Orbán

Se per battere uno come Orbán ci vuole uno come Orbán

Giovanni Longoni
Zampolli denuncia Fedez: una clamorosa causa da 5 milioni di euro

Zampolli denuncia Fedez: una clamorosa causa da 5 milioni di euro

Iran, la guerra nel Golfo in diretta. 007 iraniani arrestano 54 persone accusate di essere agenti per Usa e Israele

Iran, la guerra nel Golfo in diretta. 007 iraniani arrestano 54 persone accusate di essere agenti per Usa e Israele

Guerra, quali sono le informazioni passate da Putin all'Iran

Guerra, quali sono le informazioni passate da Putin all'Iran

Costanza Cavalli