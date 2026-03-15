Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Cina, la previsione dell'ammiraglio Davidson: "Nel 2027 l'invasione di Taiwan"

domenica 15 marzo 2026
Cina, la previsione dell'ammiraglio Davidson: "Nel 2027 l'invasione di Taiwan"

2' di lettura

Taiwan verrà invasa dalla Cina nel 2027? Una previsione inquietante ma suffragata da elementi concreti. Una possibilità che potrebbe innescare un conflitto globale, con gli Usa contro Pechino. A indicare il 2027 come anno decisivo fu nel 2021 l'ammiraglio statunitense Philip Davidson, allora alla guida del Comando Indo-Pacifico. Durante un'audizione al Congresso avvertì che Taiwan avrebbe potuto essere minacciata "nei prossimi sei anni", fissando così una scadenza che da allora è diventata un punto di riferimento per strateghi, governi e apparati militari.

Quella stima, ribattezzata "finestra di Davidson", come ricorda Il Giornale non equivale a una conferma di un attacco cinese già pianificato. Pechino non ha mai annunciato pubblicamente un'invasione entro quella data. Eppure la previsione ha inciso profondamente sulle scelte di Washington e Taipei, alimentando un'accelerazione nella corsa alla deterrenza.

Secondo il Wall Street Journal, tra il 2021 e il 2025 gli Stati Uniti hanno approvato circa 19 miliardi di dollari in forniture militari a Taiwan, mentre la spesa americana per contenere l'espansione militare cinese nell'Indo-Pacifico si è attestata attorno a 260 miliardi di dollari l'anno.

Pentangono, il piano per invadere l'isola di Kharg

Applicando alla questione petrolifera lo stesso approccio pragmatico che lo ha guidato nella soluzione del conflitto tra...

Sul fronte cinese, Xi Jinping ha intensificato il messaggio sul rafforzamento dell'Esercito Popolare di Liberazione, in linea con gli obiettivi di modernizzazione fissati per il 2027, anno del centenario delle forze armate. Intanto Taiwan ha trasformato quella soglia in un parametro operativo: il presidente William Lai ha previsto un budget speciale per la difesa da 40 miliardi di dollari e ha programmato esercitazioni annuali su scenari di invasione. Insomma, qualcosa si muove e tutto è possibile. Compresi gli scenari peggiori e più catastrofici.

Arctic Metagaz, nave russa alla deriva nel Mediterraneo: le catastrofiche conseguenze

Il relitto della Lng Arctic Metagaz, una petroliera di 277 metri carica di gas, olio pesante e gasolio, galleggia nel ca...
tag
cina
taiwan
philip davidson
xi jinping

Viaggio a Van Pak Len La città del Laos in cui la Cina esporta crimine

La sfida Così l'alleanza Ue-Usa può fermare la Cina

Atto di guerra Pechino invia la Liaowang-1 nel Golfo dell'Oman: la nave-spia in supporto dell'Iran

ti potrebbero interessare

Kuwait, attacco iraniano a base italiana: distrutto uno shelter, "nessun ferito"

Kuwait, attacco iraniano a base italiana: distrutto uno shelter, "nessun ferito"

Emmanuel Macron, la fine del Galletto: il voto che sta per spazzarlo via

Emmanuel Macron, la fine del Galletto: il voto che sta per spazzarlo via

Mauro Zanon
Società colpevole se di fronte ai crimini guarda altrove

Società colpevole se di fronte ai crimini guarda altrove

Steno Sari
Iran, la giornata. IdF: "Guerra almeno fino alla Pasqua ebraica". "Khamenei, dubbi sul figlio"

Iran, la giornata. IdF: "Guerra almeno fino alla Pasqua ebraica". "Khamenei, dubbi sul figlio"