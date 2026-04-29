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Gianluca Rocchi e gli incontri a San Siro, clamoroso Del Piero: il suo volto

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mercoledì 29 aprile 2026
Gianluca Rocchi e gli incontri a San Siro, clamoroso Del Piero: il suo volto

2' di lettura

Notte di Champions e altra serata di polemiche sul calcio italiano. Mentre le più forti squadre del mondo erano impegnate a darsi battaglia nelle semifinali del massimo torneo europeo, negli studi televisivi di Sky si stava affrontando il tema del momento. No, non stiamo aprlando del soporifero 0 a 0 tra Milan e Juve. Ma del terremoto giudiziario che sta investendo arbitri e Figc.

Al momento sono solo cinque gli indagati nell'inchiesta condotta dalla procura di Milano. E, almeno per ora, non figurerebbero club o dirigenti. Anche se, in uno dei capi di imputazione mossi al designatore Gianluca Rocchi, si parlava di una schermatura di Doveri nella semifinale di ritorno di Inter-Milan, e di scegliere al suo posto un fischietto gradito ai nerazzurri. L'accordo realizzato da Rocchi sarebbe avvenuto a San Siro. Ma non con vertici dell'Inter, bensì con altri arbitri

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Come detto, se ne è parlato a lungo a Sky Sport. "L'incontro a San Siro sarebbe stato tra Rocchi e altri esponenti del mondo arbitrale, non con i dirigenti dell'Inter", hanno spiegato in studio. In trasmissione c'era anche Alessandro Del Piero, ex capitano di quella Juventus che nel 2006 fu spazzata via dal processo Calciopoli. E la sua faccia di tutto. Come a dire: "Ma chi volete prendere in giro?".

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