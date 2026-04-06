Vietato lasciare la Germania senza l'autorizzazione dell'esercito: cosa sta succedendo

Tra le misure principali c’è l’obbligo per tutti i diciottenni maschi di compilare un questionario per valutare l’idoneità al servizio, anche se per ora non è prevista la coscrizione obbligatoria.S e il modello volontario non riuscirà a reclutare abbastanza soldati, il Parlamento dovrà discutere il ritorno della leva obbligatoria.La clausola che ha destato scalpore riguarda gli uomini tra i 17 e i 45 anni: devono ottenere un’autorizzazione dal centro carriere della Bundeswehr (Forze armate) prima di lasciare la Germania per più di tre mesi, anche in tempo di pace. Questo vale per qualsiasi motivo: studio all’estero, lavoro, anno sabbatico o viaggio.

Una norma passata quasi inosservata nella riforma della politica di difesa tedesca ha scatenato polemiche in questi giorni. Dal 1° gennaio 2026 è in vigore una nuova legge sul servizio militare voluta dal ministro della Difesa Boris Pistorius.

Di malavoglia, a dispetto di ogni (sua) previsione e facendo strame di obiettivi e speranze di Schuman, De Gasperi e Ade...

La norma, riportata per prima dal quotidiano Frankfurter Rundschau, è stata confermata dal Ministero della Difesa. Secondo il governo serve a creare un quadro normativo per conoscere la posizione dei potenziali coscritti in caso di emergenza o mobilitazione.La notizia ha provocato accese discussioni mediatiche e preoccupazioni tra milioni di cittadini, in un Paese già scosso dalle proteste degli studenti contro la riforma. Il ministero sta lavorando a regole per semplificare le esenzioni e ridurre la burocrazia.