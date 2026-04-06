Si apposta dietro un uomo e lo spinge verso il treno in corsa

Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono agghiaccianti: un uomo incappucciato si apposta dietro un palo alla stazione Northgate di Seattle, attende l’arrivo del treno e poi tenta di scaraventare un passeggero sotto al convoglio in movimento.La vittima, Peter Michael Walbrun, stava leggendo sul cellulare quando il 26enne Elisio Melendez lo ha aggredito alle spalle spingendolo con violenza verso i binari. Walbrun è riuscito a resistere istintivamente, a non cadere sui binari e a divincolarsi. Melendez si è dato alla fuga.

L’attacco, avvenuto il 19 marzo 2026 apparentemente senza alcun motivo, è stato ricostruito grazie alle registrazioni di sorveglianza di un hotel vicino. Melendez è stato identificato e arrestato il 24 marzo. La cauzione è stata fissata a 750.000 dollari. Secondo l’accusa, l’imputato rappresenta un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed è accusato di tentato omicidio di secondo grado.Melendez non aveva precedenti penali recenti, ma un passato violento: nel 2019 era stato accusato di aggressione di secondo grado e violenza domestica (aveva accoltellato la sorella), ma il caso fu archiviato per incapacità di intendere e di volere dovuta a problemi di salute mentale. Nel 2017 aveva subito un’altra accusa di aggressione di quarto grado senza condanna. Dal 2021 era attivo un mandato di arresto per mancata comparizione in udienza.