Trump, "siete corrotti, finiamola qui": come gela la giornalista

"Voi siete corrotti, e anche ‘Meet the Press’ è corrotto, così come Abc, Cbs e Cnn. Sono tutte reti a senso unico": il presidente americano Donald Trump ha interrotto un'intervista con la giornalista di Nbc News, Kristen Welker, durante una registrazione del programma Meet the Press in Wisconsin, accusando l'emittente di essere "disonesta". A far infuriare il tycoon un acceso scambio sulle elezioni presidenziali del 2020.

La tensione è salita quando Welker ha chiesto a Trump delle prove concrete in grado di dimostrare che le elezioni del 2020 siano state truccate, come lui ha sempre sostenuto. "Non ci sono prove di quello che sta dicendo", ha affermato la giornalista. "Ce ne sono tante", ha replicato il capo della Casa Bianca. "Voi siete corrotti, e anche Meet the Press è corrotto, così come Abc, Cbs e Cnn. Sono tutte reti a senso unico", ha affermato Trump. Poi si è tolto il microfono e prima di andare via ha chiosato: "Finiamola qui, ne ho abbastanza".

A quel punto la giornalista ha provato a convincerlo a restare dicendogli di essere andata fino in Wisconsin per l'intervista. Trump, però, non ne ha voluto sapere. "Sono rimasto sotto la pioggia con lei per un'ora. Le ho dedicato abbastanza tempo. Dovreste sistemare la vostra stampa - ha detto il presidente alzandosi per lasciare il set -. Un Paese non può mai essere grande con una stampa disonesta".