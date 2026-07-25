Giorgia Meloni ed Elly Schlein, il clamoroso patto: come cambia la corsa al voto

La premier Giorgia Meloni dice «sì» ad un patto con le opposizioni per non usare l’Intelligenza artificiale in campagna elettorale in maniera strumentale contro i proprio avversari. È il Foglio a confermarlo, dopo che la segretaria del Pd Elly Schlein aveva invitato Meloni dalle pagine del quotidiano a un patto di non belligeranza: «In vista della campagna elettorale tutte le forze politiche dovrebbero impegnarsi a non usare l’AI per attribuire agli avversari parole o fatti inventati». Sull’Ai, inoltre, Schlein sottoscrive tutto ciò che ha detto Papa Leone XIV e si dice convinta che, con le giuste regole e la giusta prudenza, «l’Italia possa trovare delle chiavi giuste per costruire un percorso fatto di crescita, di produttività, di opportunità».

A dirla tutta la leader di Fratelli d’Italia da tempo mette in guardia da un uso improprio di questi strumenti digitali. Già nel maggio del 2026 Meloni definì i deepfake strumenti pericolosi perché capaci di «ingannare, manipolare e colpire chiunque», concetto poi ribadito anche lo scorso 2 luglio al congresso della Uil. Il Foglio, dopo aver intervistato anche su questi temi la segretaria del Partito democratico ha interpellato direttamente la presidente del Consiglio chiedendo le se condivide lo spirito del patto di non belligeranza sollecitato ora da Schlein. Nessun dubbio. «È un tema che ho posto prima di tutti. Sono d'accordo», ha replicato a stretto giro.