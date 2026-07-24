Kimi Antonelli, Toto Wolff irride la Ferrari: "Ci dovevate pensare 7 anni fa"

Il nuovo fenomeno della Formula 1? Si chiama Kimi Antonelli, è italiano ma non corre per la Ferrari. Il baby prodigio bolognese vince e convince con la Mercedes e, solo nel Mondiale 2026, ha già ascoltato per sei volte l'Inno di Mameli. L'azzurro quindi è il super favorito per la vittoria del titolo. E per la Rossa sarà un grandissimo rimpianto. "Dobbiamo continuare a proteggerlo - ha spiegato Toto Wolf, che ha cercato di predicare calma per non bruciare Kimi prima del tempo -. Siamo consapevoli che potrebbero esserci dei momenti difficili, anche se finora non ce ne sono stati".

Al CEO Mercedes è stato chiesto anche di Antonelli e della Ferrari insieme. Toto Wolf, però, ha rifilato una stoccata velenosa alla Ferrari. "Siamo consapevoli che alla Ferrari possa interessare Antonelli, ma Kimi è pilota Mercedes dall'età di 11 anni - ha sottolineato -. La Ferrari avrebbe dovuto fare questa mossa sei o sette anni fa. Hanno impiegato tutto questo tempo per rendersi conto di avere un ottimo pilota italiano. Certo faranno di tutto per avere un pilota italiano".