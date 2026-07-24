Como, rivoluzione: vietati i colpi di testa nelle squadre giovanili

E ancora: "Nelle fasce d'età più giovani, l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone , alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.Questo approccio segue le più recenti linee guida per il calcio giovanile, pensate per ridurre l'esposizione non necessaria ai colpi di testa nelle categorie più giovani, introducendo gradualmente questa tecnica man mano che i giocatori avanzano nel loro percorso di crescita".

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In tutta l'Academy, il Como 1907 continuerà inoltre "a gestire con attenzione l'esposizione ai colpi di testa in prossimità delle partite, chiedendo agli allenatori di evitare un carico non necessario di esercitazioni con il colpo di testa nel periodo immediatamente precedente e successivo alle gare". Raphaël Varane, membro del Board of Education di Como 1907, ha dichiarato: "Ho parlato più volte della necessità di prendere sul serio gli impatti alla testa nel calcio e dell'assoluta importanza di proteggere i nostri bambini. Per i giovani giocatori, l'approccio migliore è fatto di regole chiare, buona formazione, consapevolezza e di una cultura in cui il benessere e la sicurezza vengano prima di tutto. Questo percorso riduce i contatti non necessari nelle età più giovani, quando il cervello è ancora in fase di sviluppo, e poi insegna la tecnica del colpo di testa in modo corretto, passo dopo passo, con il giusto controllo".