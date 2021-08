Afghanistan, Ursula von der Leyen: "I Paesi devono aumentare le quote di accoglienza dei profughi"

21 agosto 2021 a

Bisogna accogliere il maggior numero di rifugiati possibile: a lanciare l'appello è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oggi in visita all’hub in Spagna per gli afghani appena trasferiti. In particolare ha dichiarato: "Chiedo a tutti i Paesi che hanno partecipato alla missione in Afghanistan, europei e non, di offrire abbastanza quote per i reinsediamenti e percorsi sicuri, in modo che si possa garantire rifugio a quanti ne hanno bisogno". Poi ha aggiunto che l'Ue è pronta ad aiutare gli Stati membri.

"Aiutare è una responsabilità morale, e non solo gli afghani che arrivano qui, ma anche quanti sono rimasti nel Paese - ha continuato la von der Leyen -. L’Ue è fermamente impegnata a continuare a sostenere le Ong che operano in Afghanistan e stiamo lavorando per aumentare gli aiuti umanitari". Poi ha spiegato che il pacchetto europeo di 57 milioni di euro per aiutare queste popolazioni sarà incrementato.

Sui contatti con i talebani, invece, la presidente della Commissione ha voluto fare un chiarimento: "Voglio differenziare due aspetti. Abbiamo contatti operativi con i talebani, perché con loro dobbiamo ad esempio discutere come facilitare l’arrivo delle persone all’aeroporto. Ma questo è diverso e separato dalle discussioni politiche. Non ci sono discussioni politiche con i talebani e non c’è alcun riconoscimento”.

