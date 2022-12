Panzeri, un'altra bomba lo travolge: cosa ha fatto sparire la figlia

12 dicembre 2022 a

Lo scandalo corruzione al Parlamento europeo, con accuse rivolte, tra gli altri, all'ex eurodeputato Antonio Panzeri, continua a tenere banco in questi giorni, sia a Bruxelles che in Italia. "Diciamo che era un generoso - avrebbero detto alcuni ex colleghi, secondo quanto riportato dal Messaggero - si capiva che amava spendere". Il quotidiano romano, poi, spiega che i viaggi erano la sua passione: lo scorso gennaio Panzeri aveva deciso di andare in vacanza in Marocco, proprio il Paese - insieme al Qatar - dal quale avrebbe ricevuto denaro e regali. Almeno stando alle accuse.

Parlando con la moglie, senza sapere di essere intercettato dalla Procura federale di Bruxelles, Panzeri le avrebbe spiegato che per i soldi "avrebbe usato 'l’altra soluzione' e che avrebbe potuto addebitare 10mila euro" a un conto in Belgio. "Mi sembra un dottor Jekill e mister Hyde - avrebbe detto un suo compagno -. Apparentemente conduceva una vita normale, certo gli piaceva andare in giro per le sue missioni ma tutti gli anni prenotava a Rimini nella stessa pensione. Si batteva per i temi sociali e le questioni della sinistra gli stavano a cuore. Scoprendo queste cose mi viene un dubbio, che magari ci fosse un calcolo cinico da parte sua".

I sospetti vengono anche quando si pensa a una conferenza a Doha, di cui Panzeri fu ospite nel 2019. All'epoca - continua il Messaggero - sentito dal Gulf Times, disse: "Il Qatar è sulla strada giusta per le riforme, può essere considerato un riferimento per i diritti umani". Il quotidiano romano, poi, fa un appunto sulla figlia Silvia Panzeri, che sui social si presenta come "eterna sognatrice. Amo viaggiare, scoprire e fotografare": "E via con i selfie. Silvia in piscina a Miami, a zonzo a Montreal, le orme dei suoi piedi su una spiaggia candida. Alterna foto a impegno contro la violenza di genere e battaglie per i diritti delle donne, ma il Qatar anche per lei è una meta irresistibile". La donna ci sarebbe andata lo scorso 27 novembre e da lì avrebbe pubblicato uno scatto del mercato Souq Waqif. Tutto, però, sarebbe già stato rimosso dai social.