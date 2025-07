Jannik Sinner, dove è volato in gran segreto ("e chi parla viene cacciato")

Una meritata vacanza di qualche giorno, ma con "giallo". Jannik Sinner è già decollato da Londra, con un jet privato. Giusto il tempo di festeggiare la storica vittoria a Wimbledon con le classiche foto di rito e il tradizionale ballo di gran gala con la vincitrice del torneo femminile, la polacca Iga Swiatek (entrambi, va detto, un po' impacciati e imbarazzatissimi), poi l'altoatesino si è ritagliato un momento tutto suo, lontano da tifosi, giornalisti e telecamere.

Ma attenzione: il Corriere della Sera parla già di "fuga romantica", in compagnia di quella che potrebbe essere la sua nuova partner dopo l'addio burrascoso alla collega russa Anna Kalinskaya: la bellissima modella Laila Hasanovic.

Poche righe, ancora meno indizi per la verità. Ma è un classico di Sinner, che anche lo scorso anno dopo Wimbledon (finito male, fuori per infortunio) si era concesso una puntatina al mare con Anna (l'unica vera paparazzata fin qui nota). Con lui il gossip galoppa e galoppa, ma gira in tondo sbattendo contro delle staccionate alte così.

"Ieri il campione di Wimbledon ha dato un passaggio a genitori e fratello fino a Bolzano con un volo privato - spiega il Corsera -: Mark è sbarcato con la coppa dentro una scatola verde, farà compagnia alle altre (20 titoli) a Haus Sinner, a Sesto Pusteria. Dopo il rifornimento, Jannik è ripartito verso destinazione ignota (chi parla, fa la fine di Panichi e Badio). La versione romantica, quella con il lieto fine, prevede che sia volato a Copenaghen dalla modella danese Laila Hasanovic, 24 anni, già avvistata a Parigi e Londra. Un po’ di prosa, dopo la poesia". E chissà che Carlos Alcaraz, il grande deluso dell'erba inglese, per ricaricare le pile farà un'altra capatina alla sua discoteca preferita di Ibiza, la stessa che lo aveva visto "folleggiare" un mese fa dopo la leggendaria finale vinta contro Jannik al Roland Garros.