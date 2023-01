Euro, la Croazia da oggi ha la moneta unica: cosa cambia

01 gennaio 2023 a

Da oggi un nuovo Paese entra nell'Eurozona. Si tratta della Croazia che da tempo aveva avviato il suo percoso per l'ingresso nella moneta unica. E ad annunciare la novità è stato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Oggi la Croazia entra nello spazio Schengen e nell’Eurozona. Un risultato importante per il progetto europeo e per il popolo croato, a cui faccio i miei migliori auguri. Spero che presto altri Paesi raggiungano lo stesso obiettivo, a beneficio di tutta l’Ue". "Benvenuta Croazia nell’Eurozona e in Schengen. Oggi l’Europa sta diventando più forte e più unita. Congratulazioni ad Andrej Plenkovic sull’attuazione delle riforme e sull’orientamento del paese verso l’integrazione", ha scritto su Twitter in croato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

La Croazia è passata all’euro ed è entrata nella zona senza passaporti dell’Europa, due importanti pietre miliari per il paese dopo l’adesione all’Ue quasi dieci anni fa. A mezzanotte la nazione balcanica ha detto addio alla sua valuta, la kuna, ed è diventata il 20 membro della zona euro. È diventata anche la 27a nazione nella zona Schengen senza passaporto, la più grande del mondo, che consente a più di 400 milioni di persone di muoversi liberamente tra i suoi membri. Insomma la moneta unica si espande verso Est ed è altamente probabile che la scelta della Croazia possa essere seguita da altri Paesi dei Balcani. Infine va ricordato che la Croazia è una delle mete turistiche preferite dagli italiani in estate: con l'Euro cambieranno parecchie cose.