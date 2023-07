Frans Timmermans lascia la Ue? Rumors: "Gentiloni al suo posto"

21 luglio 2023 a

Dando per buono l'effetto farfalla provocato dalle dimissioni del premier Mark Rutte in Olanda, la partita europea del Green Deal - il pacchetto di iniziative strategiche per la transizione verde - sarà affidata all'Italia. Alla notizia infatti del passo indietro di Frans Timmermans, il vice-commissario europeo con la delega al Green Deal, che si candiderà nei Paesi Bassi come leader della sinistra alle imminenti elezioni nazionali, la presidente Ursula von der Leyen sta cercando un sostituto.

Non pare intenzionata, secondo La Stampa, a tenersi le deleghe al Green Deal, nemmeno temporaneamente. Si tratterebbe di un impegno troppo gravoso per una presidente all'ultimo anno di mandato. Inoltre, in vista di una ricandidatura, gestire i dossier green la esporrebbe direttamente alle critiche del Ppe, il suo partito, che con Manfred Weber ha avviato una battaglia contro il patto verde.

Scartata l'ipotesi di sostituire Timmermans con Virginijus Sinkevicius che pure ha la delega all'Ambiente perché considerato troppo "junior", Von der Leyen avrebbe pensato a Paolo Gentiloni. Fonti qualificate di Palazzo Berlaymont rivelano a Marco Bresolin che la presidente sarebbe orientata a puntare sul nostro commissario europeo all'Economia. La decisione non è stata ancora presa, anche perché il commissario era impegnato in una missione negli Stati Uniti, ma il nome di Gentiloni è quello che circola con più insistenza al tredicesimo piano del palazzo della Commissione.

La presidente ha grande stima di lui e l'idea è che la "transizione" dall'Economia al Green Deal sia assolutamente compatibile, visto che lei stessa ha sempre definito il piano verde "la nostra strategia di crescita". Resta da capire quali impatti avrebbe un'eventuale modifica del portafoglio di Gentiloni sulla gestione del Pnrr e sulla riforma del Patto di Stabilità. Ma soprattutto bisognerà vedere se Timmermans ufficializzerà la sua candidatura in Olanda e quando. Fino ad allora resterà in carica come commissario a tutti gli effetti. Insomma, dopo il falco verde il piddino? Il più classico dei "dalla padella alla brace".