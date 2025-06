Geolier, cifre-choc: quanti milioni ha incassato nel 2024

Ragazzo d'oro, di nome e di fatto. Il bilancio 2024 della Golden Boys, la società del 25enne rapper napoletano Geolier - Emanuele Palumbo -, ha registrato un boom nel fatturato, che è salito da 1,88 a 6,52 milioni di euro. L’utile è schizzato da 147 mila euro a 1,292 milioni di euro. Boom per la liquidità sul conto corrente. Smaltita così la delusione per cui Festival di Sanremo, che lo aveva visto arrivare secondo alle spalle di Angelina Mango.

Perciò è possibile calcolare l'effetto economico di quel Festival di Sanremo: 4,7 milioni di euro. È stato depositato infatti in Camera di commercio il bilancio al 31 dicembre 2024 della Golden Boys srl, la società che gestisce i diritti musicali del cantante che è amministrata dal fratello maggiore, Gaetano Palumbo. Come riporta Open, la scalata del rapper napoletano è iniziata proprio nel 2023, l’anno in cui Amadeus lo sceglie per Sanremo. Il fatturato della sua società arriva alla fine a 1,88 milioni di euro e il guadagno diventa di 147.569 euro. Nel 2024 dopo Sanremo il business di Geolier davvero esplode.