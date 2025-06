Jannik Sinner, il siluro dell'amico Draper

Torna a parlare Jack Draper, oltre a continuare la sua corsa sull'erba: il tennista britannico, non senza fatica, ha infatti staccato il pass per le semifinali dell’Atp 500 del Queen’s Club, sostenuto dal caloroso pubblico londinese. Sabato, a partire dalle 14, se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, in palio un posto nella finale del prestigioso torneo.

In conferenza stampa Draper, come accennato in premessa, ha parlato a tutto tondo, commentando anche l’eliminazione di Jannik Sinner, a cui è legato da una profonda amicizia, ad Halle: "Non conosco le statistiche, credo che il mio allenatore mi abbia mostrato qualcosa su Instagram che dice che non ha perso contro nessuno, a parte Carlos Alcaraz, da Cincinnati. È stato il giocatore più costante e migliore del tour. L'erba è una superficie molto diversa. Ovviamente arriva dal Roland Garros. Non mi sorprende che Jannik fosse preoccupato, perché è il suo primo torneo su erba ed è difficile iniziare a giocare un tennis eccellente. Sono sicuro che quando arriverà Wimbledon, migliorerà. Non è sovrumano. Perderà dei match, soprattutto con il livello attuale dei giocatori", ha scandito Draper.