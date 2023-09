Timmermans addio, arriva Wopke Hoek: il falco che stravolge la Ue

Benedetta Vitetta 04 settembre 2023 a

a

a

A meno di colpi di scena, a sostituire l’ex commissario Ue al clima, il socialista Frans Timmermans (che si è dimesso per candidarsi alle prossime elezioni politiche nei Paesi Bassi, ndr) sarà il falco olandese Wopke Hoek, dimessosi proprio qualche giorno fa dal suo incarico di ministro degli Esteri del governo Rutte. Una mossa che indica per la strada per il suo nuovo incarico è pressoché già definita. O quasi visto che la sua candidatura deve deve passare un’audizione e ottenere il placet del Consiglio Ue e il parere del Parlamento europeo. Del resto il suo nome come nuovo Commissario sta facendo discutere parecchio l’emiciclo di Bruxelles.

Se da un lato c’è chi è contrario alla nomina dal momento che Hoekstra pare non aver alcun tipo di esperienza in materia di lotta ai cambiamenti climatici e per di più ha passato da dirigente del colosso petrolifero Shell, dall’altro lato sono in molti a sperare che il suo arrivo cambi - o per lo meno annacqui - i piani del Green Deal portati avanti dal precessore in particolare sul fronte dello stop ai motori termici entro il 2035. Nel frattempo, però, la presidente della Commissione Ue. Ursula Von der Leyen, ha già deciso di proporre il suo nome per la Commissione ora scoperta.

Ciao Timmermans, che fine fa il falco che odia l'Italia: cosa ci aspetta



«Hoekstra ha mostrato una forte motivazione per l’incarico e un grande impegno nei confronti dell’Unione europea» ha dichiarato giorni fa aggiungendo che l’ex ministro olandese «ha perienza professionale rilevante per questo incarico. Sarà responsabile dell’azione per il clima, sotto la guida del vicepresidente esecutivo per il Green deal europeo». Ecco perché la nomina di Hoekstra potrebbe diventare reale da qui a breve col benestare della presidente in carica. Il neo potenziale Commissario si occuperà di climaperò senza metter mano al tema “green” che resterà in mano al vice presidente esecutivo, Maros Sefcovic. Sotto la supervisione costante della Von der Leyen. Una mediazione che per molti sarà indigesta.