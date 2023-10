19 ottobre 2023 a

Quello che ci insegna la storia sul conflitto in Israele è una lezione inascoltata. Secondo Giordano Bruno Guerri è inutile conteggiare le rispettive crudeltà, ma l'Occidente non può e non deve abbandonare lo Stato Ebraico. Anche se la guerra è sempre vile.

