Ue, l'errore fatale su cui è stata fondata

20 dicembre 2023

"L’Ue in un grande letto in cui ciascun partner sogna in modo diverso". L'ex premier francese Alain Juppè di fatto descriveva così l'Unione Europea. Una frase che rispecchia bene cosa è successo in questi decenni all'interno dell'Ue. Un condominio in cui manca spesso una visione comune. E Francesco Carella spiega bene quali sono gli errori che sono stati commessi quando è stata fondata l'istituzione politica di Bruxelles.



