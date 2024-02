Consiglio Ue, accordo su Ucraina e migranti: una vittoria per Meloni

01 febbraio 2024 a

Accordo al Consiglio Ue sull'Ucraina: "Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo da 50 miliardi" per Kiev all'interno del bilancio dell'Ue. "Ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili" per il paese in guerra con la Russia, a 2 anni dall'invasione. "L'Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità nel sostenere l'Ucraina. Sappiamo qual è la posta in gioco". Sono le parole del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, annunciando il via libera da parte dei 27 Paesi membri a un'intesa per il supporto all'Ucraina.

"Una buona giornata per l'Europa", ha commentato la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. E non era scontato, anche a fronte del veto minacciato dal leader ungherese Viktor Orban. "Accordo! - twitta su X la Von der Leyen - Il Consiglio europeo ha rispettato le nostre priorità. Sostenere l'Ucraina. Lotta all'immigrazione clandestina. Sostenere la competitività europea. Una buona giornata per l'Europa".

"Il Vertice oggi si conclude con un grande successo per l'Europa e per l'Italia", rivendica il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Per l'Europa - aggiunge - perché i leader dei ventisette Stati membri insieme ai vertici delle istituzioni europee hanno dato prova di grande unità e senso di responsabilità nonostante punti di partenza e sensibilità diverse. Grazie a questo accordo ci saranno adeguate risorse europee per il necessario e opportuno sostegno finanziario all'Ucraina ma anche per far fronte alla sfida migratoria e per la competitività dell'industria europea attraverso una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei, punti fondamentali proprio per l'Italia, che sono diventati centrali nel dibattito europeo e che oggi diventano realtà, grazie al serio e decisivo lavoro del Presidente Meloni, la quale fin dal suo insediamento ha saputo imprimere un'importante svolta alla politica europea dell'Italia".

"Questo importante successo - prosegue Fitto - è anche il risultato di un'intensa e sapiente azione di mediazione condotta nelle ultime settimane e poi direttamente qui a Bruxelles in queste ore dal Presidente del Consiglio con gli altri leader e con il Primo Ministro ungherese Orban in particolare. Un lavoro parallelo è stato condotto anche dalle delegazioni italiana e ungherese, in costante contatto con la Commissione europea. Questo accordo è anche la dimostrazione che in Europa occorre dialogare con tutti perché la vera forza dell'Europa è la sua capacità di dimostrare unità e compattezza anche nei momenti più difficili e complessi", conclude Fitto.