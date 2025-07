Dazi, Giulio Tremonti: "Trump, tutto sbagliato. Ma la Ue..."

Donald Trump picchia durissimo: dazi al 30% per l'Europa a partire dal primo agosto. Una vicenda spinosa di cui parla Giulio Tremonti, il quale non usa mezzi termini nel commentare le recenti tensioni tra Usa e Ue. Intervistato dal Sole 24 Ore, sottolinea come l’attacco del presidente degli Stati Uniti sia basato su presupposti distorti e pericolosi per l’equilibrio economico internazionale: "La lettera di Trump, totalmente sbagliata, dice solo una parte di verità. Noi siamo il primo mercato, primi nel digitale e nella finanza, ma adesso ci dovete dare indietro la manifattura persa in America non certo per colpa dell'Europa", tuona l'ex ministro dell'Economia.

Tremonti evidenzia anche un'anomalia nella comunicazione dell’ex presidente americano: "Prima di tutto, curiosamente, la lettera è stata indirizzata a Bruxelles definita da Trump Your country. Trump paradossalmente è più europeo dei destinatari della lettera, questo aspetto è divertentissimo".