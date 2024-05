Che Tempo Che Fa, Von der Leyen lancia la corsa: "Serve maggioranza al centro"

12 maggio 2024 a

"C'è molto in gioco. È una situazione in cui dipenderà molto dal fatto che tutti vadano a votare". È una Ursula Von der Leyen molto motivata quella che si è presentata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La Presidente della Commissione Europea sta facendo il tour di tutti i Paesi dell'Ue per tentare la riconferma dopo il voto dell'8 e 9 giugno. "Abbiamo la guerra davanti alle porte di casa, il cambiamento climatico. Ma soprattutto si tratta della nostra democrazia, della coesione in Europa. È importante che questa Europa protegga, sia solidale, ma soprattutto che vive i nostri valori comuni. È importante che la gente esprima il suo voto per un'Europa forte" è l'appello della politica tedesca.

La Von der Leyen, parlando di guerra, è tornata sull'ipotesi di una difesa comune europea: "Dobbiamo fare di più per la difesa, dobbiamo avere un'Europa che protegge. È positivo che abbiamo la Nato, ma dobbiamo investire di più insieme nella difesa comune europea. È determinante che sappiamo che se si vuole impedire la guerra e difendere la pace dobbiamo essere anche preparati".

La Presidente non ha poi fatto mancare parole al miele per l'Italia e per l'esecutivo di Giorgia Meloni che, a suo dire, si sta muovendo molto bene sul fronte Pnrr: "L'Italia è molto ben messa per l'implementazione del Pnrr, ha già usufruito di oltre la metà dei fondi".

In gioco c'è la riconferma alla guida dell'Europa. Ursula Von del Leyen è la candidata del Partito Popolare Europeo e sta cercando di riunire intorno a sé il maggior numero di forze possibili per strappare la maggioranza: "Nel Parlamento europeo i gruppi politici si costituiscono solo dopo le elezioni. Spesso non è chiaro se un partito di un Paese membro va in un raggruppamento o in un altro. Dunque se si vuole lavorare con una vasta maggioranza al centro, bisogna fare una offerta chiara agli eurodeputati: io voglio lavorare con deputati pro Ue, pro Ucraina e pro stato di diritto. Chiaramente".

Eppure, al netto dei dubbi degli altri gruppi europei, anche all'interno di Forza Italia - che aderisce al Ppe - qualcuno comincia a nutrire perplessità sulla Von der Leyen. "L’appuntamento delle elezioni europee è cruciale anche per dichiarare ufficialmente chiuso il capitolo della maggioranza Ursula. A questo proposito, e lo dico da orgogliosa appartenente al Ppe, Ursula Von der Leyen è ormai un cavallo zoppo. La sua presidenza all’inizio aveva un’altra missione. Invece, a lungo andare, si è rivelata debole, ha mostrato il fiato corto, con una Commissione strattonata da spinte di estremismo ideologico che hanno portato a provvedimenti gravi per i nostri cittadini e le nostre aziende. Puntiamo con decisione ad un risultato che ci consegni una maggioranza di centrodestra, tra popolari, liberali e conservatori. E, magari, ad un presidente della Commissione che sia più attento all’area del Mediterraneo" scrive Licia Ronzulli in una nota.