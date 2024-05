Giorgia Meloni, 14 Paesi si schierano con lei: la lettera su hub e rimpatri che spacca l'euro-sinistra

17 maggio 2024 a

a

a

I socialisti del Pse, la famiglia europea cui appartengono Elly Schlein e il Pd, faranno finta di nulla, perché a tre settimane dal voto possono solo sperare che la cosa passi ignorata. Ma da ieri il loro partito è ufficialmente esploso sul tema più identitario per la sinistra, quello dell’immigrazione.

A novembre, quando il premier albanese Edi Rama firmò con Giorgia Meloni l’accordo per accogliere i migranti recuperati dalle navi italiane, il Pd parlò di «violazione del diritto internazionale» (Schlein), «costosissimo imbroglio» (Provenzano) e «totale isolamento dell’Italia in Europa» (Boldrini). Alcuni di loro suggerirono di punire Rama cacciando dal Pse il Partito socialista albanese, di cui è il leader: così impara ad aiutare il nemico. Ora, sei mesi dopo, a chiedere alla commissione europea di ispirarsi a «modelli come il Protocollo Italia-Albania» e fare molte altre cose in contrasto con la tradizione progressista sono quindici governi Ue, alcuni dei quali guidati da altri alleati del Pd. (...)

Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti