Ue, la sfida di Silvia Sardone: "Islam, green, insetti frutto di ideologia che non ci sottometterà"

21 maggio 2024 a

a

a

Lo slogan della sua campagna elettorale - così come il titolo del libro che ha scritto- è “Mai sottomessi”. E con questa affermazione Silvia Sardone, europarlamentare leghista uscente, non intende solo la sottomissione dell’Europa all’islam non moderato, ma pure una certa sudditanza che l’Unione europea ha avuto rispetto alle grandi potenze (comprese quelle emergenti), anche a scapito dei propri interessi economici.