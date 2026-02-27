Libero logo
Sondaggio Piepoli, FdI vola al 31%. Sinistra in polvere. Dove arriva Vannacci

di
venerdì 27 febbraio 2026
1' di lettura

L'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli del 27 febbraio 2026 è l'ennesima mazzata per il centrosinistra. Si delinea infatti un quadro politico in cui Fratelli d'Italia si conferma saldamente come prima forza del Paese con il 31%, mantenendo un distacco netto dagli alleati di centrodestra. In questa coalizione, Forza Italia resta al 9% davanti alla Lega, ferma al 6%, mentre Noi Moderati si attesta all'1,5%.

Nell'area delle opposizioni, il Partito Democratico registra un trend positivo salendo al 22%, consolidando la seconda posizione complessiva. Al contrario, si osserva una flessione per +Europa e Italia Viva, che scendono entrambe all'1% e al 3%, mentre il Movimento 5 Stelle mantiene una quota rilevante al 12,5%. Tra le altre formazioni, spicca la crescita di Futuro Nazionale che sale al 3%, raggiungendo Azione, mentre l'Alleanza Verdi e Sinistra rimane stabile al 6%. In un contesto caratterizzato da un 30% di indecisi e astenuti, i movimenti percentuali indicano una lieve polarizzazione verso i due partiti principali a scapito delle forze di centro.

Sondaggio Noto, Travaglio e Conte ko: quanti grillini votano "Sì"

Poco meno di un mese al referendum sulla riforma della giustizia e il Sì è davanti. Di poco, ma è d...

"Quelle poche variazioni che ci sono, in realtà, sono all'interno degli stessi schieramenti che si scambiano qualche frazione di voto. Però lo sappiamo che stiamo vivendo una fase di grande stabilità politica", ha spiegato il sondaggista Livio Gigliuto ai telespettatori di La7.

Referendum, il sondaggio riservato in mano a Giorgia Meloni: come cambia il quadro

Giorgia Meloni invita il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla prudenza e alla moderazione nell'ultimo miglio d...
