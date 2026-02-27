Sondaggio Piepoli, FdI vola al 31%. Sinistra in polvere. Dove arriva Vannacci

Nell'area delle opposizioni, il Partito Democratico registra un trend positivo salendo al 22%, consolidando la seconda posizione complessiva. Al contrario, si osserva una flessione per +Europa e Italia Viva, che scendono entrambe all'1% e al 3%, mentre il Movimento 5 Stelle mantiene una quota rilevante al 12,5%. Tra le altre formazioni, spicca la crescita di Futuro Nazionale che sale al 3%, raggiungendo Azione, mentre l'Alleanza Verdi e Sinistra rimane stabile al 6%. In un contesto caratterizzato da un 30% di indecisi e astenuti, i movimenti percentuali indicano una lieve polarizzazione verso i due partiti principali a scapito delle forze di centro.

Poco meno di un mese al referendum sulla riforma della giustizia e il Sì è davanti. Di poco, ma è d...

"Quelle poche variazioni che ci sono, in realtà, sono all'interno degli stessi schieramenti che si scambiano qualche frazione di voto. Però lo sappiamo che stiamo vivendo una fase di grande stabilità politica", ha spiegato il sondaggista Livio Gigliuto ai telespettatori di La7.