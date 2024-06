Alessandra Ghisleri sulle Euopee: "Quale sarà il dato decisivo"

07 giugno 2024 a

"Stavolta vediamo il centrodestra parlare al centrodestra, il centrosinistra al centrosinistra e tutti quanti agli indecisi, cercando di intercettare forze nuove in una fase in cui smuovere gli astensionisti è più difficile": Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, lo ha detto a La Stampa in riferimento agli ultimi momenti della campagna elettorale dei partiti in corsa in vista delle europee di questo weekend.

Parlando dei temi che interessano di più agli elettori in Italia, la Ghisleri ha menzionato quello dell'immigrazione, "Un tema tradizionalmente forte che era un po’ calato con il Covid". E ancora: "È tornato importante di recente come cartina di tornasole dell’essere in Europa, tra la redistribuzione nei vari Paesi e la capacità del nostro di assorbire tutte le persone che sbarcano qui ma nella maggior parte dei casi vogliono andare altrove".

Al netto di temi fondamentali, come quello della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, la sondaggista ha spiegato che la prima preoccupazione degli italiani al momento è "l’economia familiare e la stabilità per programmare la vita. Vale per tutti, per le famiglie mononucleari, per quelle numerose, per i single". Poi, ha aggiunto, "al secondo posto gli italiani mettono la salute, l’impossibilità attuale di arrivare ad accedere ai servizi sanitari nella propria regione". Un dato importante, ha proseguito la Ghisleri, sarà rappresentato dall'affluenza, che "modifica quelle che potrebbero essere le percentuali di ogni partito, ce ne sono alcuni che vengono penalizzati dalla possibile mancata affluenza e altri che ne traggono vantaggio".