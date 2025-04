Sondaggi nel caos, la confessione: cosa sta succedendo

Come riporta Il Giornale, è la stessa Alessandra Ghisleri, la direttrice di Euromedia Research che ha fama di "infallibile" fin da quando era la preferita e più ascoltata da Silvio Berlusconi, a parlare di "disorientamento" direttamente dal Caffè della Versiliana. Per Renato Mannheimer, consultato dal Giornale, "l’opinione pubblica è sconquassata soprattutto dai dazi, nello specifico, infatti gli elettori del centrodestra continuano a stimare Trump, pur essendo preoccupati per i dazi. Ma questo aspetto potrebbe cambiare anche la popolarità generale di Trump. È la prima volta che vedo una cosa così trasversale tra i partiti, che di solito sono in disaccordo su tutto, anche sulle previsioni del tempo".