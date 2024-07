Vannacci compra casa a Bruxelles: lanciatissimo, rumors dal cuore della Lega

Claudio Osmetti 15 luglio 2024 a

Settimane frenetiche in Europa per via delle nomine ai vertici Ue: si comincia con l’Europarlamento, dove sarà confermata la maltese Roberta Metsola, per poi concludere il 18 con l’elezione della presidente della commissione europea, l’organismo esecutivo dell’Unione dove corre per la riconferma la tedesca Ursula von der Leyen, esponente del Partito popolare europeo, sostenuta anche dai socialisti, dai liberali e in trattative con i Conservatori e con i Verdi. Chi non la sostiene sicuramente è il gruppo dei Patrioti, di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini che ha eletto il generale Roberto Vannacci vicepresidente del gruppo, non senza qualche malumore.

Ma la notizia è che il neo europarlamentare Vannacci è talmente entusiasta di andare a lavorare a Bruxelles che ha già annunciato di volere comprare casa. Infatti, a margine dell’incontro di presentazione del suo nuovo libro in Villa Bertelli a Forte dei Marmi, l’ex parà ha dichiarato: «Forse qualche emolumento del libro lo userò per comprare casa a Bruxelles, visto che ho intenzione di spostare la famiglia là. Anche se cercherò di essere molto presente sul territorio nazionale».

Vannacci, che per il Carroccio ha portato molti consensi nelle urne, ha annunciato che intende spendersi molto in campagna elettorale per i prossimi appuntamenti regionali. In particolare, a settembre ci saranno le elezioni prima in Umbria (e qui la Lega schiera l’uscente Donatella Tesei), poi in Emilia Romagna, dove il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Elena Ugolini, poi, ha aggiunto Vannacci «in Liguria, spero il più tardi possibile» e lui sarà «sicuramente presente». In realtà sulla Liguria non si sa ancora quando si andrà a votare perché Toti è in carica e se ne parla, forse in primavera. In Umbria, per la sinistra, correrà da presidente anche Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare.