Ilaria Salis e Carola Rackete, debutto-horror all'Europarlamento: come le sorprendono

La prima, Carola Rackete, indossa la stessa veste rossa di venti giorni fa quando aveva posato per lo scatto ufficiale al parlamento europeo, scarpe da ginnastica consumate da cui spuntava una certa peluria, e anche questa è immutata. La seconda, Ilaria Salis, a fine giugno sfoggiava una sorta di tovaglia, e oggi - ieri per chi legge, ndr - per il debutto a Strasburgo ha scelto un abbigliamento da scuola superiore, che però non ha occupato, non stavolta. Le due fanno comunella, sono le amiche per la pelle dell’aula.

Carola, lunghissimi capelli rasta, si aggira ingobbita per il palazzo con un enorme zaino sulle spalle, di quelli che dentro ci sta anche un sacco a pelo. Ilaria si mette in posa per farsi fotografare dalla compagna. Salis occupa la postazione 375, sembra sbarcata su Marte, ogni tanto le dà di gomito Mimmo Lucano (polo blu a maniche corte) che le dice qualcosa all’orecchio. Lei annuisce e prende appunti sul block notes in dotazione. Durante una pausa l’onorevole anarchica non resiste a un selfie con la Rackete e lo pubblica su Instagram. L’ex calciatrice Carolina Morace, planata sull’eurocamera grazie a Giuseppe Conte, sfoggia una giaccia rossa, e sono lontani gli anni in cui commentava su Italia1 il Cervia di Ciccio Graziani. La dem Lucia Annunziata ha scelto il ciclamino. Il generale Vannacci, in completo beige con cravatta blu a pois bianchi, è uno dei più richiesti non solo dai cronisti ma anche dagli altri onorevoli. Si muove con la disinvoltura del veterano.

Alla prima sessione plenaria della decima legislatura più della metà dei 720 eletti è al debutto. Da questo giro ci sono 15 onorevoli in più. All’Italia va il primato del più anziano, Leoluca Orlando, 77 anni il primo agosto, l’ex sindaco di Palermo che fa parte del gruppo dei Verdi. È già stato eurodeputato negli anni ’90. «Il mio compito», dice, «è lottare per il Mediterraneo, contrastare i sovranisti di Meloni e Salvini». C’è da tremare. La più giovane è la 23enne austriaca Lena Schilling. Nel pomeriggio il via ai primi euro-aperitivi.