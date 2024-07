Carola Rackete, "adotto conigli, combatto i fascisti con Ilaria Salis": l'assurdo post

17 luglio 2024 a

a

a

"Ciao, dopo la mia elezione al Parlamento europeo non ho voluto concentrarmi sui social media": inizia così l'ultimo post pubblicato da Carola Rackete sulla piattaforma X. L'attivista, che fa parte del gruppo europeo The Left insieme a Ilaria Salis e Mimmo Lucano, ha spiegato ai suoi follower di aver impiegato il suo tempo diversamente: "Ho messo su il mio team e ho adottato dei conigli, ho partecipato alla protesta contro Afd a Essen (città in Germania, ndr), ho incontrato altri anti-fascisti come Ilaria Salis".

Continuando con la sua lista di cose fatte, la Rackete ha poi aggiunto: "Ho ricevuto il mio primo visitatore al Parlamento europeo, Guillermo Tenorio Vitonas, leader indigeno della NASA e fondatore di @CRIC_Cauca dalla Colombia". Alla fine del tweet, ha avvisato i suoi follower che potrebbe non essere costante sui social: "Per ora non prometto di essere presente più regolarmente, ma per favore scriveteci se possiamo supportarvi!".

Hi there!

Since my election to the European Parliament I didn't want to focus on social media. Instead, I recruited my team and adopted some rabbits, participated in the #Widersetzen protest against the AfD in Essen, met other anti-fascists like @SalisIlaria and received my — Carola Rackete (@CaroRackete) July 17, 2024

Ieri, martedì 16 luglio, era approdata su X anche la Salis, eletta in Europa con Avs. "Oggi è il mio primo giorno al Parlamento europeo a Strasburgo - aveva scritto l'attivista -. Sono stata detenuta nell'Ungheria di Orban per oltre 15 mesi, dove i miei diritti fondamentali non erano garantiti a causa delle mie convinzioni politiche di antifascista. Se sono qui adesso è grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto votando e impegnandosi nella campagna per la mia liberazione e per la libertà di tutti gli antifascisti".