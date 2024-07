Museruola e urla, Von der Leyen interrotta: caos in aula, chi è questa deputata

Caos nell'aula del Parlamento europeo: mentre Ursula von der Leyen si apprestava a finire il suo discorso programmatico a Strasburgo, l'eurodeputata del partito di ultradestra rumeno Sos Romania, Diana Iovanovici-Sosoaca, del gruppo dei non iscritti, ha interrotto la seduta, si è alzata dalla sua postazione e ha iniziato a gridare "libertà di parola", dicendo di avere "il diritto di parlare". Poi si è messa una museruola da cane. Necessario, alla fine, l'intervento degli uscieri, che hanno dovuto scortare la donna fuori dall'Eurocamera per riportare l'ordine in aula. Dopo ben tre interruzioni, a chiedere di farla uscire dall'aula la presidente riconfermata del Parlamento, Roberta Metsola.

Prima della sceneggiata finale, l'eurodeputata di ultradestra aveva già interrotto più volte il discorso della leader liberale Valerie Hayer, presidente di Renew Europe. Tra l'altro, prima di indossare la museruola, aveva anche mostrato due icone sacre al grido di "noi crediamo in Dio". Un fuoriprogramma che ha creato non poco caos in aula, dove a breve si voterà per eleggere la presidente della Commissione europea. In corsa c'è l'attuale capo dell'esecutivo dell'Unione, la von der Leyen.

Here is far-right Romanian MEP, Diana Iovanovici-Șoșoacă (S.O.S. Romania), being forced out of the EP plenary after repeatedly interrupting the speeches by yelling until Metsola had had enough.



S.O.S. Romania are known for their goal of reclaiming territory from Ukraine. pic.twitter.com/p1dVtrX63G