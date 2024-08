Giorgetti e il duello con Gentiloni: "Il Pnrr mi ricorda l'Urss"

24 agosto 2024 a

«Nel Pnrr ci sono tanti piani e progetti che ricordano i piani quinquennali dell’Unione sovietica...». In maniche di camicia il solitamente impeccabile ministro dell’Economia si lascia andare ad una battuta Giancarlo Giorgetti, che al meeting di Rimini parla di formazione e politiche attive del lavoro ma è il riferimento all’Urss, e alla famosa pianificazione economica socialista (non proprio un successo in quanto a risultati concreti), a suscitare un’immediata reazione. Anche perché dopo l’intervento di Giorgetti sul palco del Meeting di Rimini è la volta del commissario all’economia europeo, Paolo Gentiloni, espressione nella passata legislatura europea del Pd: «Che il Pnrr sia fatto di interventi sovietici mi pare una battuta; del resto conosco bene il ministro Giorgetti e le sue battute». Il Commissario, a margine del Meeting, risponde così a chi gli chiede cosa pensi delle affermazioni del ministro leghista dell’Economia (...)



