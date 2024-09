Ilaria Salis, "continuo a sostenere quei movimenti". Una clamorosa "confessione" a La7

18 settembre 2024 a

a

a

Eccolo qua, in diretta televisiva, il "programma politico", anzi il manifesto di Ilaria Salis, intercettata dall'inviata di L'aria che tira a Bruxelles.

Davanti alle telecamere di La7, con David Parenzo ad ascoltarla dallo studio, parla l'insegnante e attivista antagonista e antifascista, che per oltre un anno è stata in carcere a Budapest con l'accusa di aver partecipato al pestaggio in strada di un militante di estrema destra e che ancora in piedi un contenzioso con Aler per un appartamento occupato abusivamente a Milano. Tutto questo, ovviamente, prima di venire candidata all'Europarlamento e "salvata" da Alleanza Verdi e Sinistra con una poltrona ben remunerata e garantita per 5 anni.

Auto-presentatasi come anti-Orban, come se questo di per sé giustificasse il suo mandato europeo in nome degli italiani, la Salis tuona guarda caso contro il governo di centrodestra Giorgia Meloni, colpevole di aver messo a punto una legge che prevede un inasprimento delle pene per chi occupa abusivamente una casa. "Questo decreto è stato definito anti-Salis - sottolinea polemicamente -, per mistificare il fatto che anziché intervenire sulle questioni sociali che esistono, perché il problema dell'abitare è un problema vero, loro preferiscono spostare la questione su dei personalismi, senza andare poi all'origine del problema".

"La modalità di questo governo è di rispondere ai problemi sociali reali come il diritto alla casa, un problema per tantissime persone in Italia, con lo stato di polizia", incalza ancora la Salis, che poi davanti al microfono dell'inviata di Parenzo ammette candidamente di sostenere battaglie dichiaratamente fuori dalla legalità. Forse perché, come ama ripetere nella sua nuova veste istituzionale, "non sempre quello che è legale è giusto e viceversa".

"Io continuo a sostenere i movimenti di lotta per la casa - conclude l'eurodeputata - perché penso che in Italia siano l'unica realtà in grado di rispondere a questo problema. Io mi chiedo: che cosa sta facendo il governo per il diritto ad abitare?".



Ilaria Salis e il diritto alla casa, guarda qui il video di L'aria che tira su La7