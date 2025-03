Ursula von der Leyen: "Martedì proposta per il piano dei rimpatri. Saremo molto severi"

09 marzo 2025 a

a

a

"Martedì, cioè il 100esimo giorno di questo collegio, adotteremo un’ambiziosa proposta legale sui rimpatri. I rimpatri sono un elemento chiave del Patto sulle migrazioni e l’asilo, proporremo norme comuni per i rimpatri con il nuovo ordine europeo di rimpatrio e il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio da parte degli Stati membri".

A dichiararlo è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa per i primi cento giorni del nuovo mandato. "Vogliamo mettere in atto un sistema veramente europeo per i rimpatri proponendo un regolamento con norme semplici e chiare che impediscano la fuga e facilitino il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno, a coloro che vengono rimpatriati forzatamente verrà rilasciata un divieto di ingresso, e saremo più severi laddove vi siano rischi per la sicurezza. Saremo assertivi, ma ci assicureremo anche di agire nel pieno rispetto dei nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale e dei diritti fondamentali", ha spiegato.

“Sentenza ininfluente”: Diciotti, così fonti del Viminale gelano la Cassazione

Infine ha parlato anche del piano di riarmo dell'Europa: "Se si guarda alla storia dello sviluppo degli investimenti e delle spese per la difesa, penso che fossimo intorno al 4% alla fine della Guerra Fredda. Poi, giustamente, c’è stata una riduzione degli investimenti per la difesa. Era il momento della fine della storia di Fukuyama. Quindi tutto questo influenza il dividendo della pace ma poi è andato oltre un semplice dividendo della pace. È entrato a causa di bilanci ristretti e crisi finanziarie e così via, nella diminuzione al sottoinvestimento, almeno uno o due decenni di sottoinvestimento. E quindi è necessario stabilire di nuovo la posizione. Per questo è così importante», ha spiegato. Il nuovo strumento da 150 miliardi di euro per l’approvvigionamento congiunto lo chiameremo Safe (Security action for Europe, azione di sicurezza per l’Europa). Questo è un elemento fondamentale".