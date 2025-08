M5s, buffonata pro-Pal: ecco come si presentano in Parlamento

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani parla degli aiuti alla Palestina e il Movimento 5 Stelle mette su l'ennesima sceneggiata in Parlamento. I deputati pentastellati, in occasione del question time alla Camera, hanno messo in scena una coreografia "vivente", vestendosi di bianco, rosso, verde e nero a seconda della propria fila, in modo da riprodurre in qualche modo la bandiera della Palestina. Per dare ancora più risalto allo show, gli onorevoli si sono alzati durante la replica del deputato Riccardo Ricciardi, che aveva interrogato Ciriani sul riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Italia.

"Oggi questa bandiera non la esponiamo altrimenti ce la strappate via - ha detto Ricciardi nel suo intervento -. Oggi la mettiamo sulla nostra pelle. Perché questa non è più solo la bandiera della Palestina. È la bandiera universale di chi lotta per l'umanità. E voi siete colpevoli di aver saputo, di aver taciuto, di aver voltato lo sguardo mentre un popolo veniva sterminato. Siete colpevoli di aver stretto la mano a un genocida, di aver sostenuto politicamente ed economicamente chi ha attuato il più grande sterminio di questa porzione di secolo. E siete colpevoli, per sempre, di non essere stati umani. Già solo il fatto che si stia dibattendo se siamo di fronte a un genocidio o no, ci può bastare. Già solo anche il dubbio dovrebbe smuovere le vostre coscienze. La realtà è che siamo oltre al genocidio: non esiste una parola nel vocabolario per definire quello che sta accadendo a Gaza".