Chiara Ferragni, "molta sofferenza": rumors sul periodo buio

Un ritorno di fiamma per Chiara Ferragni. L'influencer si trova in vacanza a Ibiza assieme ai due figli, Leone e Vittoria. Eppure la Ferragni potrebbe non essere sola. Stando alla rivista Chi, l'imprenditrice digitale starebbe aspettando l'arrivo di Giovanni Tronchetti Provera, l'ex (forse). Già l'anno scorso i due avevano trascorso sull'isola spagnola qualche giorno di relax.

"Di recente la Ferragni e Tronchetti Provera si sono riavvicinati. Ora Chiara è a Ibiza. È con i figli e aspetta l'amore", fa sapere il settimanale. Secondo la rivista alla base dell'allontanamento tra l'influencer e l'imprenditore ci sarebbe "una certa freddezza da parte della famiglia di Giovanni", che non ha mai amato farsi pubblicità con i gossip.