Kimi Antonelli, dopo la maturità... cosa si è rotto

Per Andrea Kimi Antonelli è il primo vero momento difficile dal suo esordio in F1. Nell’articolo su Il Giornale, il giornalista Umberto Zappelloni ha provato a fotografare il momento vissuto dal 18enne talento della Stella, che dopo un avvio di stagione incoraggiante con la Mercedes, con momenti di gloria come la pole nella Sprint di Miami e il podio in Canada, sembra aver perso parte della brillantezza iniziale. Una crisi che, secondo Zapelloni, ha avuto inizio dopo la maturità conseguita e prima del GP d’Austria, quando con un lungo ha tamponato la Red Bull di Max Verstappen.

Le ultime gare hanno rivelato qualche incertezza di troppo, figlia di un calo di fiducia e di una vettura che ha smesso di crescere come previsto. Il team di Brackley ha infatti introdotto aggiornamenti che, invece di migliorare le prestazioni, le hanno compromesse, tanto da costringere i tecnici a fare un passo indietro in Ungheria. Il calo di forma non riguarda solo Antonelli, ma anche George Russell, segno che i problemi sono anche tecnici. Tuttavia, l’attenzione mediatica si concentra tutta sul giovane talento, scelto per raccogliere l’eredità pesantissima di Lewis Hamilton.