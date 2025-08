Giuseppe Conte, il raptus: "Vergognati! Come ti permetti?", gli insulti a Meloni

Giuseppe Conte, in una diretta su Facebook, risponde rabbiosamente alla presidente del Consiglio la quale lunedì sera, dopo aver ricevuto la notizia dell’archiviazione per il “caso Almasri” aveva sottolineato che «A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari, rivendico che questo governo agisce in modo coeso sotto la mia guida». «Meloni, ti vanti del caso Almasri? Ti devi vergognare!», ha replicato l’ex premier via Fb. «Io non scappo dai processi, come ti permetti?!».